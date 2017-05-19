Донна Дженетт
Искусство делегирования
If You Want It Done Right, You Don't Have to Do It Yourself
Издательство: Росмэн-Пресс, 2005 г.
5-353-01881-8, 1-884956-32-7
Книгопечатная продукция
Объем: 80 стр.
Легко ли быть хорошим руководителем? Наверное, нет. Необходимо контролировать работу каждого подчиненного и всей команды в целом, вести политические игры на совещаниях с высшим руководством, отвечать на звонки и письма, ездить на встречи и, конечно, писать отчеты о проделанной работе. Удивительно, как на все это найти время, ведь в сутках всего 24 часа.
Герой этой книги Джеймс столкнулся со всеми "прелестями" жизни руководителя: засиживался допоздна на работе, иногда даже в выходные, нервничал, торопился и в итоге чуть не потерял работу, а его дети просто стали забывать, как выглядит папа. Но все изменилось удивительным образом... когда он узнал об искусстве делегирования.
Известный в США бизнес-психолог и консультант Донна Дженетт обращается к оригинальному и очень популярному на западе жанру бизнес-притчи и представляет читателю свою программу эффективного делегирования.
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