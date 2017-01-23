Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Владимир Глушаков

Психология корпоративного управления

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659339424
Книгопечатная продукция
Объем: 216 стр.

Данная книга – обобщение опыта выполненных автором "под ключ" консалтинговых проектов для различных компаний и организаций в Беларуси, России и Казахстане. Она отвечает на следующие конкретные вопросы: "Как сформировать потенциал конкурентоспособности компании?" - "Как, используя коучинг, повысить эффективность работы всех подразделений на 150 % и более" - "Как сделать персонал командой преданных профессионалов и эффективно использовать его на протяжении всей трудовой жизни?" - "Как сформировать и использовать с максимальным КПД проектно-целевые группы и самоуправляющиеся команды?" - "Как сделать персонал главным капиталом компании?". Ответив на данные вопросы, читатель получает системный опыт в сфере управления ключевыми бизнес-процессами. Книга представляет собой системную технологию профессиональных действий, позволяющих сформировать и управлять: - корпоративной культурой компании; - имиджем компании; - потенциалом ее человеческих ресурсов.

Посмотрите также...

Технологии корпоративного менеджмента

Технологии корпоративного менеджмента

Книга подготовлена на основе опыта работы Школы менеджеров крупной корпорации. Рассматриваются основные методы и процедуры анализа ситуаций и принятия решений в управлении корпорацией, представлены различные методики обработки исходных данных и ......

Основы корпоративной безопасности

Основы корпоративной безопасности

Издание 2000 года. Сохранность хорошая. В книге, посвященной различным аспектам обеспечения безопасности предпринимательства, рассказано о деятельности Международной ассоциации охранно-детективных предприятий "Клен"....

Основы психологии корпоративной безопасности

Основы психологии корпоративной безопасности

Перед вами книга, в которой впервые систематизированы вопросы психологии корпоративной безопасности. В ней рассмотрена человеческая составляющая безопасности организаций и влияние внутренних и внешних факторов, способных представлять угрозу для ......

Российский корпоративный бизнес: проблемы управления, стратегия развития

Российский корпоративный бизнес: проблемы управления, стратегия развития

Кратко затронув тему корпоративного бизнеса за рубежом, автор основное внимание уделяет российским крупнейшим корпорациям. В частности, детально рассматриваются вопросы стратегии развития корпоративных образований, институты собственности, ......

Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия

Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия

Рассмотрены проблемы, возникающие на различных стадиях создания и внедрения корпоративных информационных систем (КИС) на предприятиях и в организациях. Изложены современные методы и технологии реализации задач управления проектами информатизации ......

4 типа корпоративной культуры

4 типа корпоративной культуры

Повествуется о том, на какой основе необходимо строить международные отношения и насколько важно осознавать национально-культурные различия в рамках глобальной деловой сферы. Авторы рассказывают о семи измерениях делового поведения в ......

Основы проектирования корпоративных систем

Основы проектирования корпоративных систем

В монографии рассматриваются важнейшие аспекты разработки прикладных программных систем для корпораций - крупных распределенных индустриальных структур, объединенных общими бизнес-целями. Особенностью подхода является исследование всего ......

Современная практика корпоративного управления в российских компаниях

Современная практика корпоративного управления в российских компаниях

Ассоциация независимых директоров (АНД) - профессиональная организация, объединяющая российских и международных корпоративных директоров и экспертов в области корпоративного управления. Миссия АНД состоит в содействии российским акционерным ......

Корпоративный финансовый менеджмент. Учебно-практическое пособие

Корпоративный финансовый менеджмент. Учебно-практическое пособие

В данной книге вниманию читателей предлагаются современные алгоритмы и технологии принятия финансовых и инвестиционных решений, освещаются вопросы современного финансового менеджмента. Подразделение глав на два уровня (базовый и продвинутый) ......

Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний

Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний

Внедрение бережливого производства часто оканчивается неудачей потому, что эту систему воспринимают как механистическую, как набор процедур и технологий. Авторы книги показывают, что ключ к успеху Toyota – в особом отношении к людям, в сочетании ......

Формирование российской модели корпоративного управления

Формирование российской модели корпоративного управления

В книге рассматриваются различные аспекты формирования и развития корпоративных отношений в России, их влияние на становление российской модели корпоративного управления. Анализируются институциональные проблемы формирования российской модели ......

Корпоративная безопасность в России

Корпоративная безопасность в России

Проблема корпоративной безопасности или безопасности бизнеса стоят перед любой компанией не зависимо от того, чем она занимается, где находится и сколько людей в ней работает. То есть любая самостоятельная организация вынуждена решать проблему ......

Корпоративное управление

Корпоративное управление

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности и активизации инвестиционного процесса в России становится формирование эффективной системы корпоративного управления ОАО. Недостаток собственных средств определяет необходимость привлечения ......

Технология корпоративного обучения на предприятии

Технология корпоративного обучения на предприятии

Автором описана технология проектирования и реализации корпоративного обучения на производственном предприятии. Рассмотрены виды и основные методы обучения, применимые в условиях производства. Разделы книги последовательно описывают этапы ......

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-ЦЕПОЧЕК В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-ЦЕПОЧЕК В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

Рассматриваются процессы формирования стратегииинтеграционного развития, основанной на организациифункционально-технологических бизнес-цепочек вэкономических системах. Обосновываются принципы истимулы интеграции, дается методология формирования ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.01.2017 - 13:18
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация