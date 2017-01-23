Владимир Глушаков

Психология корпоративного управления

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.

9783659339424

Книгопечатная продукция

Объем: 216 стр.



Данная книга – обобщение опыта выполненных автором "под ключ" консалтинговых проектов для различных компаний и организаций в Беларуси, России и Казахстане. Она отвечает на следующие конкретные вопросы: "Как сформировать потенциал конкурентоспособности компании?" - "Как, используя коучинг, повысить эффективность работы всех подразделений на 150 % и более" - "Как сделать персонал командой преданных профессионалов и эффективно использовать его на протяжении всей трудовой жизни?" - "Как сформировать и использовать с максимальным КПД проектно-целевые группы и самоуправляющиеся команды?" - "Как сделать персонал главным капиталом компании?". Ответив на данные вопросы, читатель получает системный опыт в сфере управления ключевыми бизнес-процессами. Книга представляет собой системную технологию профессиональных действий, позволяющих сформировать и управлять: - корпоративной культурой компании; - имиджем компании; - потенциалом ее человеческих ресурсов.



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