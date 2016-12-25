Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Вадим Степанов

Информационные технологии управления продажами и маркетингом

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659149436
Книгопечатная продукция
Объем: 284 стр.

В книге представлен научно-практический материал, охватывающий вопросы применения количественных методов анализа и прогнозирования, информационных технологий и программных средств для принятия управленческих решений в сфере продаж и маркетинга. Большинство представленных в работе методов анализа, соответствующие информационные технологии и программные продукты являются авторскими разработками. Кроме того, некоторые известные в коммерции методы анализа были существенно переработаны и адаптированы автором для применения в рамках предложенной в данной работе методологии управления продвижением бренда на рынке. Все методы нашли свое практическое применение и программно реализованы в компьютерной системе INFORT Group BPM, предназначенной для поддержки принятия управленческих решений на предприятиях торговли и в коммерческих подразделениях производственных предприятий. Книга предназначена для руководителей, управленцев и специалистов в области продаж и маркетинга, а также студентов, аспирантов и научных работников, изучающих вопросы применения количественных методов и инструментальных средств для принятия управленческих решений в сфере экономики и торговли.

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