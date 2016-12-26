Шавкат Халилов

Развитие организационных структур на основе создания бизнес-единиц

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.

9783659105166

Книгопечатная продукция

Объем: 188 стр.



Рост конкуренции, институциональные преобразования и усложнение конкурентной среды, индивидуализация поведения потребителей и высокая подвижность других факторов внешней среды, на которые компании вынуждены реагировать, требуют создания более эффективных гибких и мобильных организационных структур, в то время, как жестко централизованная система управления часто становится тормозом их дальнейшего развития, снижает инициативу исполнителей, препятствует гибкости и оперативности в управлении. В данной монографии рассмотрены: общие процессы и принципы, особенности формирования организационных структур управления предприятием при создании бизнес-единиц; проблемы, тенденции и возможности развития сложившихся организационных структур промышленных предприятий; инструменты и методы развития организационной структуры управления промышленным предприятием на основе создания бизнес-единиц; особенности внутрипроизводственных экономических отношений на промышленных предприятиях с использованием бизнес-единиц; процессы командообразования и способы решения проблем формирования команд при создании бизнес-единиц. Разработаны модель гибкой организационной структуры и механизм внедрения бизнес-единиц.

Теория и практика, анализ, разработка и внедрение



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