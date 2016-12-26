Александр Кузин
Последний бастион советской финансовой системы
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848412174
Книгопечатная продукция
Объем: 84 стр.
Монография посвящена рассмотрению актуальных проблем повышения эффективности деятельности бюджетного учреждения и путей его преобразования в новых рыночных условиях, создаваемых в Российской Федерации. Отражена специфика деятельности учреждения на примере органов исполнительной власти города Москвы. Рассмотрен порядок планирования бюджетных ассигнований учреждения. Дана оценка прозрачности городского бюджета и оценка действующих положений нормативных правовых актов и распорядительных документов, регламентировавших расходы на содержание государственных органов. Предложены типовые требования к качеству и характеристикам потребляемых ведомствами услуг и состав аналитических процедур, для сотрудников внутреннего аудита ведомства. Книга будет полезна слушателям дополнительного образования, студентам экономико-управленческого профиля, а также работникам государственных (муниципальных) учреждений.
Пути повышения эффективности деятельности бюджетного учреждения
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