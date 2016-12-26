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Лариса Малышева

Управление организационными изменениями на основе контроллинга

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846550472
Книгопечатная продукция
Объем: 408 стр.

В монографии рассмотрены особенности управления организационными изменениями в условиях модернизации экономики. На основе современных тенденций в области менеджмента предложена интегральная концепция контроллинга. С позиции структурного системного анализа, кибернетического и системно-синергетического подхода проанализированы различные аспекты управления изменениями. Уделено внимание фрактальной природе самоорганизующейся системе контроллинга, предложены методики оценки адаптивности организации, прогнозирования будущего состояния, оценки эффективности преобразований, управления траекторией развития, а также стоимостными, временными и интеллектуальными ресурсами.
На примере промышленных предприятий

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