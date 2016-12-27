Хассан Абед Али Альван
Человеческий капитал в системе факторов экономического роста
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846546062
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.
Целью работы является теоретическое исследование человеческого капитала как фактора экономического роста, а также обоснование направлений его развития и разработка научно-практических рекомендаций по повышению уровня и качества человеческого капитала. Объектом исследования является человеческий капитал как фактор экономического роста. В первой главе "Человеческий капитал как фактор экономического роста" рассматриваются: концепции исследования экономического роста и факторов, влияющих на него; сущность и содержание фактора "человеческий капитал"; человеческий капитал как фактор, определяющий экономический рост. Во второй главе "Основные направления повышения эффективности человеческого капитала РФ" рассматриваются: оценка эффективности инвестиций в развитие человеческого капитала и показатели его развития; состояние и особенности человеческого капитала в РФ; факторы и направления формирования и развития человеческого капитала в Российской Федерации. Предпринятое исследование является первым комплексным исследованием в таком роде, применительно к изучению роли человеческого капитала в системе факторов экономического роста.
Понятие, сущность, содержание, особенности, факторы развития
Посмотрите также...
Человеческий фактор в управлении
Книга представляет собой сборник статей ученых Института проблем управлении им. В.А.Трапезникова РАН, являющегося признанным лидером в науке управления. В статьях представлены различные аспекты влияния человеческого фактора на решение задач ......
Россия в мировом процессе движения капитала и труда
В учебном пособии изложены теории вывоза капитала, современные концепции транснациональных корпораций. Проанализированы тенденции международного движения факторов производства - капитала и труда - на рубеже XX-XXI веков. Дана характеристика ......
Безопасность России. Человеческий фактор в проблемах безопасности
Настоящий выпуск подготовлен в рамках многотомной серии "Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты", издающейся с 1998 года. Определяющая роль человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности ......
Развитие человеческого капитала-новая социальная политика
В предлагаемом читателю сборнике продолжается обсуждение возможных развилок и вариантов российской социальной политики - проблем, существующих в образовании, здравоохранении и культуре, оказавшейся вне рамок Стратегии-2020, но без которой нельзя ......
Капитал. В 3 томах (подарочное издание)
Великолепно оформленное подарочное издание. Переплеты ручной работы из натуральной кожи (шагрень). Составной футляр ручной работы: искусственная кожа, дизайнерская бумага. Дарвин, Фрейд и Маркс, дерзнувшие пошатнуть основы современного им ......
Пшеницын И.В. Исследование о природе капитала и формах его развития.
Исследование раскрывает формы проявления силы, определяющей развитие мировой экономики в многополярном мире. Автор утверждает, что такой силой является самостоятельно движущаяся стоимость, трансформирующая в результате развития разделения труда ......
Капитал. Избранное
РЎСѓС‰РµСЃС‚РІСѓРµС‚ С€РёСЂРѕРєРёР№ СЃРїРµРєС‚СЂ РѕС†РµРЅРѕРє РєР°Рє Р"РёС‡РЅРѕСЃС‚Рё СЃР°РјРѕРіРѕ РљР°СЂР"Р° РњР°СЂРєСЃР°, С‚Р°Рє Рё РµРіРѕ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ СЂРѕР"Рё Рё РµРіРѕ РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ РІРєР"Р°РґР° РІ С„РёР"РѕСЃРѕС„РёСЋ Рё ......
О природе капитала
Р’ РїСЂРµРґР"Р°РіР°РµРјРѕРµ РёР·РґР°РЅРёРµ РІРєР"СЋС‡РµРЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅР°СЏ СЂР°Р±РѕС‚Р° С€РѕС‚Р"Р°РЅРґСЃРєРѕРіРѕ СЌРєРѕРЅРѕРјРёСЃС‚Р° РђРґР°РјР° РЎРјРёС‚Р°, РѕРїСѓР±Р"РёРєРѕРІР°РЅРЅР°СЏ 9 РјР°СЂС‚Р° 1776 РіРѕРґР° РІРѕ РІСЂРµРјРµРЅР° ......
Человеческий капитал и конкурентоспособность российской экономики
В статье рассматриваются проблемы развития человеческого капитала в России, его взаимосвязь с инновационным развитием и модернизацией экономики....
Капитал. Том I
РљР°СЂР" РњРђР РљРЎ. РљРђРџРРўРђР›. РљСЂРёС‚РёРєР° РїРѕР"РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё РўРћРњ РџР•Р Р’Р"Р™. РљРќРР"Рђ I. РџСЂРѕС†РµСЃСЃ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РєР°РїРёС‚Р°Р"Р° РџСЂРµРґР"Р°РіР°РµРј РІР°С€РµРјСѓ РІРЅРёРјР°РЅРёСЋ ......
Рынок капитала
В книге приведены основные понятия, определения и подходы для анализа рынка капитала (банковские инструменты, акции, облигации, финансовые деривативы). Материал снабжен примерами, которые помогут усвоить элементы финансовой математики; ......
Человеческий капитал
В настоящее время человеческий капитал представляет собой особый экономический ресурс, производительную силу, определяющую конкурентоспособность и уровень социально-экономического развития любого государства. Современное общество характеризуется ......
Экономическая ценность человеческого фактора
Целью данной работы является обоснование теоретических подходов к изучению экономической ценности человеческого фактора с помощью использования категорий "полезность" и "стоимость". Для этого были рассмотрены следующие проблемы: методологические ......
Человеческий капитал и инновации в процессах развития России и мира
В монографии рассматриваются теоретические и практические проблемы современного состояния, роста и развития национального человеческого капитала России. Изложены основные цели, задачи, трудности, пути развития и создания сектора инновационной ......
Специфика формирования человеческого капитала в национальной экономике
Рассмотрены проблемы формирования и накопления человеческого капитала на примере России и Объединенных Арабский Эмиратов. Необходимость исследования человеческого капитала и форм его отражения в мировой экономической системе определяется ......
Моделирование процесса управления капиталом
В монографии проанализированы теоретические аспекты формирования капитала и основы его моделирования. Автором разработаны две модели управления капиталом: бухгалтерская модель управления капиталом МУКб и модель управления капиталом на основе ......
Человеческий капитал в условиях инновационной экономики
В монографии представлен новый концептуальный подход к исследованию человеческого капитала, позволяющий более полно раскрыть сущность данного явления в условиях инновационной экономики. Главной особенностью изложенного в монографии исследования ......
Социальный капитал
Концепция социального капитала позволяет исследовать факторы экономического развития и способствовать эффективным инновационным преобразованиям экономических систем. Социальный капитал представлен, как совокупность отношений, предполагающая ......
Управление качеством на базе человеческого фактора
Работа посвящена актуальной проблеме определения места и роли человеческого фактора в управлении качеством. Описаны и проанализированы основные инновационные методы и средства, необходимые для решения этой проблемы на системной основе. Книга ......
Человеческий фактор антикризисного управления: формирование и оценка
В монографии представлены результаты исследования теоретических основ и разработки методических подходов к оценке влияния факторов на формирование человеческого фактора антикризисного управления предприятиями розничной торговли на основе ......
Интеллектуалоемкая экономика. Человеческий капитал в российском и мировом социально-экономическом развитии
Монография посвящена развитию отечественной интеллектуалоемкой экономики в общемировом контексте. Проведен историко-экономический анализ на основе обобщения и развития существующих теоретических разработок. Хронологически монография охватывает ......
Капитал. Том 1. Книга 1. Процесс производства капитала (аудиокнига MP3 на 2 CD)
РџСЂРµРґР"Р°РіР°РµРј РІР°С€РµРјСѓ РІРЅРёРјР°РЅРёСЋ "РљР°РїРёС‚Р°Р"" - РѕРґРЅСѓ РёР· СЃР°РјС‹С… Р·РЅР°РјРµРЅРёС‚С‹С… РєРЅРёРі Р·Р° РІСЃСЋ РёСЃС‚РѕСЂРёСЋ РєРЅРёРіРѕРїРµС‡Р°С‚Р°РЅРёСЏ, РєРЅРёРіСѓ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РѕРєР°Р·Р°Р"Р° РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ ......
Капитал в XXI веке
В "Капитале в XXI веке" Томас Пикетти предложил новый взгляд на проблему, которая в последние десятилетия обращает на себя все больше внимания, - проблему неравенства. Проанализировав огромные количества данных, французский экономист обнаружил ......
Капитал
Капитал...