Хассан Абед Али Альван

Человеческий капитал в системе факторов экономического роста

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783846546062

Книгопечатная продукция

Объем: 240 стр.



Целью работы является теоретическое исследование человеческого капитала как фактора экономического роста, а также обоснование направлений его развития и разработка научно-практических рекомендаций по повышению уровня и качества человеческого капитала. Объектом исследования является человеческий капитал как фактор экономического роста. В первой главе "Человеческий капитал как фактор экономического роста" рассматриваются: концепции исследования экономического роста и факторов, влияющих на него; сущность и содержание фактора "человеческий капитал"; человеческий капитал как фактор, определяющий экономический рост. Во второй главе "Основные направления повышения эффективности человеческого капитала РФ" рассматриваются: оценка эффективности инвестиций в развитие человеческого капитала и показатели его развития; состояние и особенности человеческого капитала в РФ; факторы и направления формирования и развития человеческого капитала в Российской Федерации. Предпринятое исследование является первым комплексным исследованием в таком роде, применительно к изучению роли человеческого капитала в системе факторов экономического роста.

Понятие, сущность, содержание, особенности, факторы развития



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