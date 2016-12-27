Алексей Шмагирев

Оптимизация производственной программы промышленного предприятия

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783846538012

Книгопечатная продукция

Объем: 140 стр.



Диссертация посвящена оптимизации производственной программы крупного многопрофильного промышленного предприятия, ведущего серийное или массовое производство продукции, на примере ОАО "Новосибирский электровакуумный завод" (ОАО "НЭВЗ"). В настоящее время в экономической науке и практике наблюдается новый всплеск интереса к вопросам оптимизации производственной программы предприятия. Для руководителей компании и сотрудников экономической службы жизненно важно уметь определять, какие виды продукции и отдельные изделия надо производить и в каких количествах, чтобы получить максимальную прибыль, удержать и расширить позиции на рынке, и при этом уложиться в имеющиеся ресурсы, которые в то же время желательно использовать полностью. Для оптимизации производственной программы важно разработать модель оптимизации, наиболее полно соответствующую особенностям и целям конкретного предприятия, творчески применить многочисленные существующие модели и методы оптимизации к конкретной специфике объекта.

математическая модель, алгоритм принятия решений и схема взаимодействия служб и сотрудников



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