Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Елена Бурденко

Создание оффшорных компаний

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846526590
Книгопечатная продукция
Объем: 116 стр.

Оффшорные предприятия, создаются в свободных экономических зонах или государствах, имеющих льготы в налогообложении. Основные доходы оффшорной зоны складываются от сборов за регистрацию и перерегистрацию фирм, налоговых поступлений. Расходы оффшорных компаний состоят из затрат на содержание постоянных представительств (секретарских бюро), которые включают: аренду помещения, связь, электроэнергию, оплату проживания и питания, транспорт, заработная плата и социальные выплаты работникам бюро. В работе проведен сравнительный анализ затрат предприятия, работающего внутри России, и с использованием посредника - оффшорной компании. Рассмотрены правовые аспекты, регулирующие деятельность оффшорных компаний в России и в мире. Книга будет интересна бизнесменам и специалистам в области экономики.
Характеристика и подробный анализ

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