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А. Стерхов und Е. Синицын

Проблемы оценки стоимости компаний при слияниях и поглощениях

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845433899
Книгопечатная продукция
Объем: 148 стр.

Влияние слияний и поглощений на стоимость компании слабо освящено в российской деловой литературе. В представленной русскоязычной монографии раскрывается методика оценки инвестиционной привлекательности бизнеса и управления стоимостью компании путем проведения слияний и поглощений.Методика оценки достигнутой стоимости позволяет определить инвестиционную привлекательность компании и может быть использована для принятия решений о купле-продаже пакетов ценных бумаг. Данная методика применима в том числе для компаний, акции которых имеют низкую ликвидность или не торгуются на организованном рынке ценных бумаг.Предлагаемая авторами модель управления достигнутой стоимостью компании путем проведения слияний и поглощений дает ответ на вопрос о потенциале роста достигнутой стоимости компании после проведения слияний или поглощений.В работе приведена оценка достигнутой стоимости оптовых генерирующих компаний (ОГК) по данным отчетности по МСФО за 2010 года и даны рекомендации относительно возможных направлений слияний и поглощений данных компаний.Монография адресуется собственникам бизнеса, топ-менеджерам, слушателям курсов MBA, студентам, аспирантам и преподавателям экономических вузов.
на примере генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии

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