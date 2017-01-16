Валерия Евгеньевна Свалова

Антикризисное управление брендом

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783844357851

Книгопечатная продукция

Объем: 84 стр.



Современный мир – мир брендов: Coca-Cola, Google,Apple, Unilever, Kaspersky, Лукойл, МГУ, Гарвард,Москва, Нью-Йорк, Сидней – все это лишь некоторыепримеры обширного списка. Товары, услуги, территории,страны и даже люди – все становится брендом.Важно подчеркнуть, что залогом успеха современнойкомпании является развитие ее инновационного иинтеллектуального капитала. Значимость брендавозрастает все больше, а эффективное управление имведет к получению конкурентного преимущества иувеличению стоимости самой организации. Но несмотряна это, подверженность бренда кризисным явлениямнеизбежна. Поэтому возникает явная необходимость егокризис-менеджмента, который по своей сути должениметь предупредительный, стратегический характервоздействия на становление и развитие бренда вовремени, Именно изучению этого аспекта посвященаданная книга. В ней рассмотрена сущность понятия"бренд" и "кризис", изучен синергетический эффектсильного бренда; дан анализ стратегии и тактикикризис-менеджмента бренда; систематизирован опыткомпаний сектора услуг и товаров, а также показанпример из личного опыта управления брендоморганизации и создания ее сайта в сети Интернет.

Управление успехом фирмы



Посмотрите также...

Антикризисное управление Излагается современная концепция антикризисного управления организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики, с позиций фундаментального подхода к пониманию антикризисного управления. При этом не упускаются из виду потребности ......

Антикризисное финансовое управление предприятием В книге рассматривается основной круг вопросов антикризисного финансового управления предприятием в современных условиях. В ней изложены теоретические основы и методический инструментарий антикризисного финансового управления; подробно ......

Антикризисное управление организацией Излагаются теоретические, методологические и практические аспекты современного антикризисного управления. Учебное пособие позволит менеджерам понять природу и причину возникновения кризисов, уяснить основные подходы к профилактике возникновения ......

Антикризисное управление. Учебное пособие В пособии рассматриваются основные положения теории антикризисного управления фирмы и даются практические советы по его осуществлению. На примере ряда конкретных ситуаций автор показывает, какие меры необходимо предпринять для предвидения ......

Антикризисное управление Учебник посвящен системе мер, именуемых на Западе "кризис-менеджмент", а в России - "антикризисное управление". В книге на основе опыта, накопленного в России и за рубежом, рассматриваются причины возникновения, виды и последствия кризиса ......

Антикризисное управление В учебнике освещаются основные вопросы антикризисного управления в условиях транзитивной российской экономики. На основе комплексного рассмотрения проблем кризисной динамики экономических систем обосновываются методические рекомендации по ......

Антикризисное управление (сборник) "После успешного старта во всех организациях настает момент, когда менеджмент понимает – что-то следует изменить. Из-за уймы текущих проблем, становится все трудней уделить должное внимание вопросам развития. Порученные задания выполняются все ......

Антикризисное управление В учебном пособии на конкретных примерах разобраны применяемые виды стратегий, технологии управления инвестиционными проектами с учетом рисков, методы устранения рисков и управления ими. Большое значение придается страхованию рисков и ......

Современное антикризисное управление в Российской Федерации Малый В.И., Милючихина О.А., Гусев В.В. Современное антикризисное управление в Российской Федерации. Проблемы и технологии. Антикризисное управление – особый вид управленческой деятельности, направленный на предотвращение и преодоление кризисных ......

Антикризисное управление предприятиями и банками Настоящее учебно-практическое пособие освещает наиболее актуальные теоретические и практические проблемы антикризисного управления предприятиями - проблемы финансового оздоровления и банкротства. В книге рассматривается механизм государственного ......

Антикризисное управление Учебное пособие является неотъемлевой частью программно-методологического обеспечения подготовки государственных служащих по соответствующей специальности. В нем освещаются вопросы теории и практики антикризисного управления с учетом зарубежного ......

Антикризисное управление В учебном пособии изложены теоретические и практические основы несостоятельности (банкротства) предприятий, методы прогнозирования результатов антикризисного управления организацией, роль инвестиций как финансового источника антикризисного ......