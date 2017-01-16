Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Валерия Евгеньевна Свалова

Антикризисное управление брендом

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783844357851
Книгопечатная продукция
Объем: 84 стр.

Современный мир – мир брендов: Coca-Cola, Google,Apple, Unilever, Kaspersky, Лукойл, МГУ, Гарвард,Москва, Нью-Йорк, Сидней – все это лишь некоторыепримеры обширного списка. Товары, услуги, территории,страны и даже люди – все становится брендом.Важно подчеркнуть, что залогом успеха современнойкомпании является развитие ее инновационного иинтеллектуального капитала. Значимость брендавозрастает все больше, а эффективное управление имведет к получению конкурентного преимущества иувеличению стоимости самой организации. Но несмотряна это, подверженность бренда кризисным явлениямнеизбежна. Поэтому возникает явная необходимость егокризис-менеджмента, который по своей сути должениметь предупредительный, стратегический характервоздействия на становление и развитие бренда вовремени, Именно изучению этого аспекта посвященаданная книга. В ней рассмотрена сущность понятия"бренд" и "кризис", изучен синергетический эффектсильного бренда; дан анализ стратегии и тактикикризис-менеджмента бренда; систематизирован опыткомпаний сектора услуг и товаров, а также показанпример из личного опыта управления брендоморганизации и создания ее сайта в сети Интернет.
Управление успехом фирмы

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