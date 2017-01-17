Луиза Ильина

Методология финансового обеспечения системы потребительской кооперации

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843317085

Книгопечатная продукция

Объем: 368 стр.



В условиях укрепления в России рыночных основ хозяйствования важнейшей народнохозяйственной задачей в системе потребительской кооперации является исследование адекватности действующего методико-правового механизма финансового обеспечения стратегическим потребностям отрасли и разработка концептуальных основ его укрепления. В книге освещаются методологические основы развития финансовых отношений в системе потребительской кооперации; дается оценка экономического и финансового потенциала деятельности организаций потребительской кооперации на примере Северо-Западного региона с учетом влияния северного фактора; в рамках исследования проблем недостаточности финансовых ресурсов разрабатывается стратегия и предлагается модель финансового обеспечения развития потребительской кооперации; обосновываются возможности ее адаптации к условиям реальной практики. Для менеджеров и руководителей организаций потребительской кооперации, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

Методология развития



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