Елена Бурякова

Все о компетенциях в одном формате

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.

9783659617997

Книгопечатная продукция

Объем: 152 стр.



Автор ставила себе целью собрать и проанализировать материал о компетенциях и компетентности для того, чтобы сложить ясную картину развития понятий и их использования на благо бизнеса. Свою заслугу она видит в том, что собрала большое количество разношерстного материала и изложила его в одном месте и попыталась отрывочные сведения систематизировать и структурировать в одном формате. В данной книге вы найдете изложение истории понятия компетенции и компетентности. Во второй главе приведены и рассмотрены возможные варианты создания моделей компетенций. В третьей главе рассматриваются современные методы управления эффективностью организации и роль в этом процессе моделей компетентности. И напоследок дан авторский взгляд на создание моделей компетенций. Издание рассчитано на консультантов в сфере управления персоналом, на руководителей компаний и руководителей подразделениями по работе с персоналом, на тренеров. Благодарю за помощь мою маму, Бурякову Нину Ивановну. Выражаю признательность всем, кто был неравнодушен и критиковал мои взгляды. Большое спасибо коллегам из E-xecutive за дискуссии, которые очень помогли мне в работе.



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