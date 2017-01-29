Аракс Балян
Исследование эффективности применения франчайзинга в сфере общепита
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659519475
Книгопечатная продукция
Объем: 96 стр.
Мировая практика доказала, что франчайзинг – один из эффективнейших способов развития бизнеса для фирм, уже добившихся успеха и желающих развивать свой успех дальше. В данной работе исследуется эффективность применения франчайзинговой системы в развитии бизнеса, а именно рассматривается покупка франшизы сферы общественного питания и расчет экономической эффективности этой покупки, а также проводится сравнительный анализ инвестирования средств во франшизу и в бизнес "с нуля".
Посмотрите также...
Как сделать бизнес на франшизе
Каждый предприниматель стремится быстрее стартовать, опередить конкурентов и снизить собственные риски. Это становится возможным с приобретением франшизы. Что надо знать об особенностях франчайзинговой деятельности? Модели взаимоотношений сторон и...
Оценка эффективности деятельности органов государственной власти в сфере зд
Основной задачей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является формирование эффективных региональных систем управления. С 2007 г. проводится такая оценка, при которой учитываются показатели результатов деятельности ......
Будь эффективным! Эффективность от А до Я
Ицхак Пинтосевич - тренер успеха №1 на русскоязычном пространстве, занимает второе место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности, лауреат книжной премии рунета 2013 года в категории "Лучшая бизнес-книга", совокупный ......
Как составить личный финансовый план и как его реализовать
В этой книге – ваш путь к финансовой уверенности. То есть к обретению контроля над своими деньгами и к оптимальному управлению ими. Автор, ведущий российский независимый эксперт по управлению личными финансами, подробно рассказал, как ставить и ......
Детский клуб: с чего начать, как преуспеть
Вы мечтаете открыть свой собственный детский клуб и не знаете, с чего начать? Эта книга поможет организовать деятельность вашего клуба с нуля. Вы узнаете о способах организации занятий, а также получите ответы на самые часто задаваемые вопросы: ......
Оценка эффективности социальных инвестиций компаний
В статье анализируются социальная и инвестиционная активности компаний, раскрываются направления использования социальных инвестиций, описываются экономическая и социальная эффективность проектов инвестирования в социальную сферу, а также связь ......
Инновационное развитие как фактор роста конкурентоспособности организаций инвестиционной сферы
Инновационная деятельность в инвестиционной сфере является одной из наиболее сложных форм предпринимательства. В современной экономике для того, чтобы завоевать конкурентное преимущество в определенном сегменте рынка, необходимо грамотно ......
Оптимизация оценки и прогнозирования надежности накопителей информации в системах управления предприятиями
В работе выполнена оптимизация целевой функции программы оценки и прогнозирования надежности накопителей информации в системах управления предприятиями с учетом экономического аспекта. Подробно рассмотрен экономический смысл используемых при ......
Будь эффективным! Эффективность от А до Я
Ицхак Пинтосевич – тренер успеха № 1 на русскоязычном пространстве, занимает второе место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности, лауреат книжной премии Рунета 2013 года в категории "Лучшая бизнес-книга", совокупный ......
Информационные системы управления эффективностью бизнеса. Учебник и практикум
Раскрываются основные понятия информационных систем управления эффективностью бизнеса (business performance management - BPM), их структура и функции. В качестве основы для понимания текста служат такие понятия, как целеполагание, ......
Социально-ответственное инвестирование на фондовом рынке
Тема исследования является актуальной как с научной, так и с практической точки зрения. С одной стороны, социально-ответственное инвестирование, возникшее как самостоятельное направление инвестиционной деятельности в конце 60-х - начале 70-х ......
Экономическая эффективность энергопроектов
Энергетическая отрасль – это сложная техническая система, включающая несколько сотен наименований оборудования, подверженного износу. Управление имущественным комплексом является одним из приоритетных направлений деятельности энергокомпаний. ......
Эффективность экономики России
В монографии анализируются основные модели социально-экономического развития и степень их применимости к нашим совре-менным условиям, рассматриваются проблемы трансформации экономической политики российского государства в связи с мировым ......
Оценка эффективности системы внутреннего контроля в организации
С возникновением рыночной конкуренции перед российскими коммерческими организациями встает задача структурной перестройки системы корпоративного управления в целях обеспечения конкурентоспособности, эффективного функционирования и развития ......
Экономическая эффективность информационных систем
Рыночная экономика сместила акценты стратегии информатизации хозяйствующих субъектов (ХС) с оптимизации экономико-финансовых и производственных показателей на обеспечение гибкости, согласованности и адаптивности информационных систем (ИС) к ......
Экономическая эффективность IT-проектов
Наибольшей популярностью для решения задачи оценкиэкономической эффективности проектов в сфереинформационных технологий пользуются традиционныединамические методы инвестиционного анализа,основанные на исследовании дисконтированногоденежного ......
Экономическая эффективность технических систем
В монографии подвергнуты анализу и определены качественные проблемы при комплексном исследовании эффективности новой техники, предложены пути решения ряда методологических вопросов количественных оценок. При этом широко используются методы ......
Вопросы эффективности общественного производства
Сборник посвящен вопросам планирования и управления экономикой, связанным с задачей наиболее эффективного использования народнохозяйственных ресурсов. Особое внимание в сборнике уделено вопросам экономической теории социализма, которые пока не ......
Служба эффективности на предприятиях и в организациях
В книге обобщен опыт работы промышленных предприятий и научных организаций по определению экономической эффективности новой техники. Материалы книги отражают основные стороны деятельности службы экономической эффективности новой техники. Книга ......
Теория эффективности экономики
Работа посвящена разработке нового взгляда на проблему эффективности экономики и формированию обшей теории эффективности. Определена аксиоматика теории эффективности, раскрыты виды эффективности и их взаимообусловленность, разработаны основы ......
Экономическая эффективность новой техники
Экономическая эффективность новой техники...