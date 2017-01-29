Исследование эффективности применения франчайзинга в сфере общепита

В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира