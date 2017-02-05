Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Кадрия Куюмджи und Елена Дорожкина

Маркетинговое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659319167
Книгопечатная продукция
Объем: 92 стр.

Внешнеторговое дело – это достаточно сложная организаторская и управленческая работа, а для успешной работы на внешнем рынке требуются глубокие профессиональные знания. Это, прежде всего обстоятельное знание внешнеторгового дела, включая международный маркетинг, конъюнктурно-ценовые, валютно-финансовые, таможенные, транспортные, страховые, правовые вопросы и др. Предприятия, которые выходят на мировой рынок, вступают в жесткую конкурентную борьбу. Для того чтобы выжить в этой борьбе и достичь успеха, необходимо использовать возможности маркетинга. Международный маркетинг вооружает предприятие четкой программой действий, а маркетинговое обеспечение внешнеэкономической деятельности позволяет предприятию максимально учесть требования конкретных иностранных рынков, конкретных потребителей, тенденции и перспективы их развития. Это играет важную роль в повышении эффективности бизнеса, достижении высоких результатов деятельности, а также повышении конкурентоспособности предприятия на международном рынке.
Анализ и оценка

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