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Ирина Окольнишникова und Евгений Каточков

Риск-менеджмент предпринимательских структур

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848495931
Книгопечатная продукция
Объем: 172 стр.

Научное исследование посвящено разработке современных подходов к формированию системы риск-менеджмента коммерческих предприятий в условиях нестабильной предпринимательской среды. В монографии уточнены функции и предложена система классификационных признаков хозяйственных рисков, а также представлены усовершенствованный метод матричной риск-диагностики предпринимательских структур и методика интегральной оценки факторов риска на предприятии. Авторами разработаны новый метод экономической оценки эффективности внедрения системы риск-менеджмента и концептуальная модель формирования системы риск-менеджмента организации на основе совершенствования механизма управления знаниями. Данная модель может быть успешно применена при формировании стратегии развития и обеспечения экономической устойчивости предприятий в условиях глобализации и усиления конкурентной борьбы.
Организационно-методические основы формирования и развития в условиях нестабильной предпринимательской среды

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