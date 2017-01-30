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Александр Сергеев

Интеллектуальный капитал менеджмента

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848491346
Книгопечатная продукция
Объем: 320 стр.

Институциональные факторы и методологический инструментарий интеллектуального капитала фирмы (ИКФ), будучи взаимосвязаны в социально-экономической системе (СЭС), одновременно развиваются по законам эволюции своих институтов, что приводит к определённому уровню их взаимной неадекватности. Уровень неадекватности определяется темпами изменений в СЭС. Чем он более высок, тем больше разрыв и большее количество институтов оказывается неадекватными новым условиям. При значительном уровне разрыва институты, формирующие ИКФ, уже не могут самостоятельно перестроиться, и возникает необходимость во внешнем целенаправленном воздействии. Выявить эту неадекватность и определить характер воздействий для её устранения можно только в границах образовательной и управленческой парадигм. В этой связи возникает проблема их идентификации как имманентных конкретной СЭС. СЭС также представлена системой институциональных факторов, влияющих на выбор адекватных методов принятия хозяйственных решений, центральный из которых – условия производства. Поэтому необходимо выявлять свойства конкретного производства, являющиеся критическими при выборе методологического инструментария ИК экономических агентов (ЛПР).
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