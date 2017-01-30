Рамин Рзаев

Нейро-нечёткое моделирование экономического поведения

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.

9783848432424

Книгопечатная продукция

Объем: 104 стр.



Любая экономическая система является открытой, динамической, слабо структурированной, и, что самое главное, гуманистической и, потому, её поведение не может быть также хорошо описано, как и поведения механических систем, допускающих численное описание и измерение. Сложность явлений и размытость многих категорий в экономической среде требуют подхода, отличного от общепринятых количественных методов анализа. Поэтому в моделировании экономического поведения предлагается применять так называемый "лингвистический подход", допускающий в качестве значений переменных не только числа, но и слова и предложения естественного языка. Подобный вербальный подход хорошо ассоциируется с интуитивным восприятием человека, который оперирует с вполне определенными понятиями, но в то же время не ставит перед собой жесткие условия. В рамках этого подхода предлагаемые нечёткие и нейросетевые модели позволяют существенно расширить классы решаемых задач экономического поведения в условиях неопределенности.

Задачи экономического поведения на государственном и корпоративном уровнях



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