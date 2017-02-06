Виталий Паздрий
Неопределенность в деятельности компании
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848430154
Книгопечатная продукция
Объем: 120 стр.
В предложенной работе рассмотрены вопросы неопределенности и управления информацией в деятельности компании не со стороны традиционных статистических методов, а со стороны логики управления данными процессами. Изучено теоретические аспекты, выведены некоторые прикладные выражения для вычисления уровня неопределенности, его влияния на финансовое состояние компании, а также для измерения силы влияния факторов внешней среды на данные величины. Наибольше уделено внимание прикладным аспектам управления объемом информации для удержания или уменьшения существующего уровня неопределенности. Но, в конце мы подводим к чуть необычному выводу-- для эффективного уменьшения неопределенности внешней среды в деятельности компании необходимо построить модель проактивного поведения для изменения конфигурации внешней среды. А почему именно так вышло и как решаются другие вопросы, связанные с неопределенностью в деятельности компании, уважаемый читатель узнает в предложенной книге. С уважением, автор.
Теория, методы, прикладные аспекты влияния, управление информацией
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