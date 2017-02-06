Андрей Тонких und Андрей Ионов
Управление рыночной стоимостью
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848411887
Книгопечатная продукция
Объем: 148 стр.
Управление рыночной стоимостью является основополагающей концепцией современной теории менеджмента. Однако имеющиеся в арсенале менеджеров технологии управления не в полной мере отвечают потребностям в обеспечении роста стоимости. В настоящей монографии представлен новый подход к управлению стоимостью фирмы, основанный на соблюдении баланса финансовых интересов акционеров и менеджеров. Описан механизм формирования стоимости предприятия и его связь с достижением баланса интересов. Представлен алгоритм разработки первоочередных мероприятий по обеспечению роста рыночной стоимости. Монография адресована широкому кругу специалистов и научных работников.
Новый взгляд
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