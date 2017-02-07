Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Яна Геннадьевна Ступичева

Экономическая оценка бизнеса сельскохозяйственных организаций

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846543450
Книгопечатная продукция
Объем: 128 стр.

Монография посвящена вопросам совершенствования системы управления стоимостью современных сельскохозяйственных предприятий, разработке методических подходов к оценки бизнеса сельскохозяйственных предприятий. Монография рекомендуется для использования в сельскохозяйственных организациях, для которых актуальными являются вопросы повышения стоимости, а также в учебном процессе вузов экономического профиля. Рассчитана на руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, научных работников, аспирантов и студентов по соответствующим специальностям.
Инструменты управления стоимостью предприятий АПК

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