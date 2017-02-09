Захаров Олег
Организационно-правовые аспекты комплексной безопасности бизнеса
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846520925
Книгопечатная продукция
Объем: 416 стр.
В последние годы большинство экономических структур, фирм и особенно банков стали уделять все больше внимания средствам повышения своей безопасности. Преимущество, заложенное в стабильности и безопасности, становится основным конкурентным преимуществом для организации. Экономическая ценность безопасности, далеко превосходит все финансовые активы, капиталовложения и другие ресурсы большинства организаций. Задача исключительной важности - научиться управлять организацией через призму безопасности. Основная цель монографии – помочь читателю приобрести систематизированное представление об обеспечении безопасности предприятия как о комплексе разнообразных мероприятий в организационной, финансовой, информационной, кадровой и других сферах, каждое из которых должно планироваться и осуществляться с учетом конкретных обстоятельств экономической деятельности.
Теория и практика
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