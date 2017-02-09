Владислав Сутягин
Дебиторская задолженность
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845474328
Книгопечатная продукция
Объем: 124 стр.
Современное динамичное развитие предприятия подразумевает постоянное расширение рынков сбыта и объемов продаж. Стимулирование роста сбыта продукции в таком аспекте - первоочередная задача для финансового руководства компании. А в этой деле одна из ключевых ролей отведена дебиторской задолженности. Именно этот актив позволяет обеспечивать рост реализации продукции, с одной стороны, и являться источником дополнительной прибыли, с другой. В этой связи одной из главных задач менеджмента компании является эффективное управление дебиторской задолженностью. Решению обозначенной проблемы посвящена предлагаемая работа, в рамках которой рассматриваются понятие дебиторской задолженности, ее сущность, виды и роль в хозяйственной деятельности. Настоящая монография посвящена вопросам формирования эффективного механизма управления дебиторской задолженностью предприятия. Особую ценность монографии представляет адаптация рассматриваемого механизма для практических целей и иллюстрация особенностей его использования. Настоящая монография адресована студентам и аспирантам ВУЗов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.
Формирование механизма управления
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