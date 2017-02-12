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Екатерина Григорян

Социальная ответственность бизнеса - требование времени

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845443805
Книгопечатная продукция
Объем: 200 стр.

Проблема формирования социальной ответственности бизнеса стала актуальной в России с конца 20-го века. Российский бизнес профессионально осознает, что одним из основополагающих признаков цивилизованности и современности становится его социальная ответственность. Прослеживаются тенденции возрождения элементов корпоративной социальной ответственности, унаследованных еще с советских времен (например, возрождение деятельности домов отдыха, детских лагерей, иных объектов социально-культурного быта). В монографии представлены результаты исследования развитости социальной ответственности бизнеса России и Пензенского региона. Проанализированы основные направления внешней и внутренней социальной ответственности бизнеса, дана экспертная оценка развитости приоритетных направлений социальной ответственности пензенских предприятий. Выявлены факторы, способные стимулировать развитие социальной ответственности бизнеса. На основе результатов проведенного исследования разработана программа развития социальной ответственности бизнеса, а также сформирована социально-ориентированная модель маркетинга на предприятии.
Монография

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