Татьяна Каримова
Эффективность децентрализации энергоснабжения предприятий
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845418469
Книгопечатная продукция
Объем: 92 стр.
Промышленные предприятия заинтересованы в надежном, экономичном, качественном энергоснабжении для обеспечения своей эффективной работы. Однако традиционная схема энергоснабжения от централизованной системы в современных условиях нестабильности энергетического рынка в России порождает угрозы эффективному энергоснабжению предприятий и их энергетической безопасности. Поэтому повышается интерес к созданию на промышленных предприятиях собственных генерирующих мощностей и организации децентрализованного энергоснабжения. Существует необходимость научного исследования, обоснования целесообразности и экономической эффективности децентрализации энергоснабжения с позиции энергетической безопасности в современных условиях. В работе представлены методы оценки и управления энергетической безопасностью предприятия, показатели сравнительной экономической эффективности децентрализации энергоснабжения, алгоритмы принятия решений в отношении организации эффективного энергоснабжения промышленных предприятий. Книга предназначена для широкого круга специалистов, интересующихся вопросами эффективности энергоснабжения промышленных потребителей.
Исследование, индикативный анализ и оценка энергетической безопасности
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