Зубайир Алиев
Консолидированная финансовая отчетность
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783844352122
Книгопечатная продукция
Объем: 316 стр.
В монографии рассмотрены принципы, методы и процедуры подготовки консолидированной финансовой отчетности. Исследованы истоки возникновения консолидированной финансовой отчетности в своем историческом развитии, как категории отчетности. Обобщен международный опыт регулирования и составления консолидированной финансовой отчетности, динамично меняющийся в связи с широким распространением и использованием МСФО. Рассмотрена методология формирования консолидированной финансовой отчетности на основе положений МСФО. Разработана и обоснована методическая основа включения показателей дочерних кредитных организаций в консолидированную финансовую отчетность. Разработана методика финансового анализа кредитной организации на этапе подготовки сделки по объединению. Разработана и впервые использована методика консолидации дочерних кредитных организаций, получившей название "метод параллельной трансформации". Материал проиллюстрирован примерами и бухгалтерскими проводками. Монография адресована руководителям и финансовым директорам компаний, сотрудникам банков, аудиторских и консалтинговых компаний, частным и институциональным инвесторам, преподавателям и слушателям школ бизнес - образования.
Формирование консолидированной финансовой отчетности группы с дочерними кредитными организациями
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