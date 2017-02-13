Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Мария Олеговна Потолокова

Закупочно-сбытовая деятельность коммерческих предприятий

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659984969
Книгопечатная продукция
Объем: 108 стр.

Коммерческая деятельность производственного предприятия по сбыту является составляющей всей его функциональной деятельности, функцией предприятия. В работе рассмотрены вопросы инструментального построения деятельности по организации продаж, алгоритмом выбора посреднических организаций, распределении товарной массы по всем элементам и звеньям дистрибутивного канала, выбором рынка потребителей. Построения системы контроля организации товарораспределительной деятельности. Планирование потребности в сырье, система своевременности производства, новый акцент на качество и производительность потребовали пересмотра многих традиционных концепций закупок. Актуальным вопросам планирования, создания, организации и оценке коммерческой деятельности посвящена данная работа.
Рабочие материалы

Посмотрите также...

Коммерческая служба предприятия. Организация эффективной работы

Коммерческая служба предприятия. Организация эффективной работы

Коммерческая служба предприятия - одна из самых важных структур организации, и от того, насколько компетентны сотрудники этого отдела, зависит прибыль всей организации. В чем заключается главный результат работы коммерческой службы, каковы ......

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность

В учебнике с учетом современных требований рассматривается организация коммерческой деятельности в сфере товарного обращения. Всесторонне и последовательно изложен широкий комплекс актуальных вопросов коммерческой деятельности: сущность и ......

Российские коммерческие банки

Российские коммерческие банки

Автор этой книги, изданной в Париже в 1925 г., - известный специалист по истории денежного обращения, банковского и биржевого дела в России и за рубежом. Другая сторона жизни Е.М.Эпштейна - это деловая карьера в коммерческих банках, пик которой ......

Коммерческое право

Коммерческое право

В учебнике освещены особенности правового регулирования предпринимательской деятельности. При его написании учтено новейшее законодательство по состоянию на 1 мая 1997 г., а также арбитражно-судебная практика и теоретические взгляды по основным ......

Коммерческий словарь

Коммерческий словарь

Настоящий "Коммерческий словарь" представляет собой первое и оригинальное издание, дающее толкования коммерческим терминам. На данном этапе авторы не стали разделять термины планового и рыночного хозяйства, и поэтому данное издание вобрало в ......

Современный коммерческий банк. Управление и операции

Современный коммерческий банк. Управление и операции

Рассмотрены экономические принципы и технические приемы работы современного коммерческого банка в условиях развитых рынков ссудного капитала. Дается анализ способов и форм привлечения банками денежных ресурсов, организации кредитной и ......

Организация сервиса в сбытовой политике предприятия

Организация сервиса в сбытовой политике предприятия

Книга посвящена организации сервиса в сбытовой политике предприятия. Здесь подробно рассказано о методах и моделях изучения покупательского поведения, моделях поведения покупателей конечного пользования и покупателя-предприятия, а также о ......

Организация экономической безопасности коммерческого банка

Организация экономической безопасности коммерческого банка

Предметом исследования являются организационно-правовые отношения и система организации экономической безопасности коммерческого банка. Объектом исследования являются коммерческие банки. Целью исследования магистерской работы является разработка ......

Менеджмент в Коммерческих Банках

Менеджмент в Коммерческих Банках

Множество процессов, которые мы наблюдаем или не замечаем происходят вокруг нас и в экономике. Результатом происходящих событий являются изменения макро,мезо,микро показателей экономики и жизненного уровня граждан. Экономические отношения ......

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с организацией и управлением коммерческой деятельностью предприятий. Излагаются особенности потребительского рынка, организационно - практические аспекты коммерции, материально-техническое и ......

Финансовое состояние коммерческой организации: анализ и управление

Финансовое состояние коммерческой организации: анализ и управление

В монографии решается проблема развития теории, методологии и техники анализа в системе управления финансовым состоянием коммерческой организации (предприятия) в современных условиях. В первой главе излагаются теоретические основы анализа и ......

Основы коммерческой деятельности

Основы коммерческой деятельности

Учебник дает комплексное представление о коммерческой работе на внутреннем и внешнем рынке. Рассмотрены сущность и содержание коммерческой деятельности, заключение и исполнение контрактов, их платежные условия, работа с посредниками, заключение ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

14.02.2017 - 13:12
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация