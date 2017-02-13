Мария Олеговна Потолокова
Закупочно-сбытовая деятельность коммерческих предприятий
Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659984969
Книгопечатная продукция
Объем: 108 стр.
Коммерческая деятельность производственного предприятия по сбыту является составляющей всей его функциональной деятельности, функцией предприятия. В работе рассмотрены вопросы инструментального построения деятельности по организации продаж, алгоритмом выбора посреднических организаций, распределении товарной массы по всем элементам и звеньям дистрибутивного канала, выбором рынка потребителей. Построения системы контроля организации товарораспределительной деятельности. Планирование потребности в сырье, система своевременности производства, новый акцент на качество и производительность потребовали пересмотра многих традиционных концепций закупок. Актуальным вопросам планирования, создания, организации и оценке коммерческой деятельности посвящена данная работа.
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