Вадим Степанов
Модели и технологии последовательного управления продвижением
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659668579
Книгопечатная продукция
Объем: 104 стр.
В книге представлена концепция последовательного управления продвижением, как единой системы, включающей финансы, маркетинг, производство, продажи и закупки. Центральным элементом системы является маркетинг. Учёт взаимных связей и влияния элементов продвижения задаёт строго определённую последовательность принятия решений. В основе концепции лежат простые, но важные модели и принципы, которыми необходимо руководствоваться в бизнесе. Учитывая информационный характер процесса управления, в книге подробно рассматриваются принципы построения корпоративной информационной системы на основе применения технологий коммуникаций, учёта и управления, а также представлена разработанная автором автоматизированная система управления маркетингом, продажами и закупками, которая может стать готовым решением для большинства предприятий торговли. Предлагаемая модель достижения результата обеспечит высокую эффективность системы управления на основе применения математических методов анализа, внедрения технологий "сверху" и с учётом социального фактора бизнеса. Книга предназначена для управленцев и специалистов организаций, а также студентов и аспирантов, изучающих вопросы управления и бизнес-анализа.
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