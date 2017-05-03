Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Кахим Мамбеталин

Механико-технологические основы

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783847390459
Книгопечатная продукция
Объем: 316 стр.

Самой энергомкой операцией в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур является обработка почвы. Поэтому проблема снижения энергетических затрат актуальна. Основной технологией возделывания в сельском хозяйстве является традиционная технология с многократными проходами энергонасыщенных машинно-тракторных агрегатов по одному и тому же следу. Многолетняя работа хозяйств по этой технологии привела к повышенной плотности почвы, разрушению ее структуры. Появилась проблема и почвосбережения. Альтернативными технологиями в последнее время являются технологии минимальной и нулевой обработки почвы. Широкое распространение этих технологии в наших хозяйствах сдерживается отсутствием их теоретических основ и неопределенностью параметров их применения. Большая энергоемкость обработки почвы обусловлены способом обработки и рабочими органами, в основе которых лежит принцип воздействия на почву сжатием.Основоположник земледельческой механики В.П.Горячкин утверждал необходимость других принипов воздействия на почвенный пласт. В книге рассматриваются эти вопросы. Обозначенная проблема особенно актульна для рискованного земледелия степных зон. Книга для исследователей обработки почвы.
снижения энергоемкости обработки почвы

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