Антонина Пахомова und Александр Пахомов
Тренды развития птицепродуктового подкомплекса
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847348917
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Объем: 200 стр.
В монографии проанализированы состояние и стратегические направления развития птицепродуктового подкомплекса, уточнены факторы и причины инертного развития птицепродуктового подкомплекса, устранение которых будет способствовать более активному процессу модернизации отрасли. Определены основные направления повышения конкурентоспособности птицеводческих предприятий. определена роль птицепродуктового подкомплекса в решении проблемы продовольственной безопасности, проанализирован мировой опыт интеграции в птицеводстве. Предложен алгоритм создания дифференцированного птицепродуктового кластера. Предназначена для научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов, руководителей и специалистов АПК.
монография
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