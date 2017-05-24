Ольга Владимировна Сараджева
Бюджетная система Российской Федерации
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847345206
Книгопечатная продукция
Объем: 744 стр.
Эффективность реализации бюджетной реформы в России существенным образом зависит от оперативности получения специалистами новых знаний в области ее нормативно-правового обеспечения и представлений о влиянии соответствующих положений на характер бюджетных процессов, которые необходимы руководящему звену и рядовым сотрудникам финансовых служб получателей средств федерального бюджета и, прежде всего, бюджетных учреждений. Отражение комплекса вопросов, в учебных материалах также представляется актуальным в условиях отсутствия систематизированных разработок и соответствующих комментариев, наличия различных взглядов относительно принципов реализации предлагаемых нововведений и оценок примеров лучшей практики их использования на уровне государственных (муниципальных) учреждений.
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