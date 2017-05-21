Екатерина Клевакина
Методы оценки межрегионального неравенства
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847334545
Книгопечатная продукция
Объем: 152 стр.
Книга посвящена решению актуальной проблемы и направлена на разработку методов оценки межрегионального неравенства экономического развития и негативного воздействия на природные среды субъектов РФ. В публикации содержатся научно обоснованные экономические разработки, позволяющие выполнять мониторинг существующей межрегиональной дифференциации в отношении экономического развития и негативного воздействия на природные среды на основе предложенных эколого-экономических показателей, имеющие существенное значение для экономики страны. Результаты и выводы данного исследования могут быть использованы как на федеральном, так и на региональном уровнях управления, а также в высших учебных заведениях в образовательных программах по специальности "Региональная экономика" и "Экономика природопользования".
по уровню экономического развития и экологической нагрузки
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