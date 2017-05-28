Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


. Сергей Рыбальченко

Реализация муниципальных стратегий

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847333616
Книгопечатная продукция
Объем: 124 стр.

Работа проведена на основе опыта реализации муниципальных стратегий городов-миллионников, средних и малых городов России. Акцент сделан на типичных проблемах в управлении с применением принципов системного подхода. Автором предложена комплексная система муниципального планирования, ядром которой является план стратегического развития города. Разработаны принципы координации различных видов планирования на местном уровне, согласования стратегических целей муниципального образования с целями развития региона, страны. Даны определение и признаки государственно-муниципального партнерства, как инновационной управленческой технологии комплексного социально-экономического развития, приведен успешный опыт государственно-муниципального партнерства. Книга предназначена для специалистов в области стратегического планирования, государственного и муниципального управления.
системный подход и государственно-муниципальное партнерство

Посмотрите также...

Муниципальное управление (+ CD-ROM)

Муниципальное управление (+ CD-ROM)

Книга может быть использована в качестве справочника при разрешении проблемной ситуации, для повышения эффективности управления муниципальными ресурсами и достижения как текущих, так и стратегических целей. Пособие предназначено стать настольной ......

Проблемы реализации социальных функций российского государства

Проблемы реализации социальных функций российского государства

Актуальность проведенного исследования обусловлена очевидной недостаточностью обеспеченности социальных функций российского государства, о чем свидетельствуют сложившиеся в субъектах РФ (регионах) социальные проблемы, низкий уровень социальной ......

Реализация национальных проектов и экономическая безопасность России

Реализация национальных проектов и экономическая безопасность России

За последние полтора столетия сформировались три основных подхода экономистов-теоретиков к тому, что следует считать главной угрозой национальной экономике и как с ней бороться: камералистская концепция, кейнсианская концепция и ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Расследование РБК: как из &quot;фабрики троллей&quot; выросла...Расследование РБК: как из "фабрики троллей" выросла...
В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина.
Чайник наносит удар исподтишкаЧайник наносит удар исподтишка
Самой опасной вещью в доме может оказаться Wi-Fi-роутер или беспроводная клавиатура — они попали в список наиболее уязвимых интернет-устройств, который составила на днях компания Positive Technologies. Что еще в квартире не то, чем кажется? Расскажет Татьяна Гомозова.
Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с &quot;голой...Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой...
Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.
Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.
Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

29.05.2017 - 16:11
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация