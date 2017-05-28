. Сергей Рыбальченко
Реализация муниципальных стратегий
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847333616
Книгопечатная продукция
Объем: 124 стр.
Работа проведена на основе опыта реализации муниципальных стратегий городов-миллионников, средних и малых городов России. Акцент сделан на типичных проблемах в управлении с применением принципов системного подхода. Автором предложена комплексная система муниципального планирования, ядром которой является план стратегического развития города. Разработаны принципы координации различных видов планирования на местном уровне, согласования стратегических целей муниципального образования с целями развития региона, страны. Даны определение и признаки государственно-муниципального партнерства, как инновационной управленческой технологии комплексного социально-экономического развития, приведен успешный опыт государственно-муниципального партнерства. Книга предназначена для специалистов в области стратегического планирования, государственного и муниципального управления.
системный подход и государственно-муниципальное партнерство
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