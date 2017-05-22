Мария Чернышова
Понимание рекламного текста
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847321668
Книгопечатная продукция
Объем: 152 стр.
Монография посвящена исследованию понимания рекламного текста потребителем как начального этапа рекламного воздействия. Сложная природа текстов рекламного жанра подразумевает применение комплексного междисциплинарного подхода, включающего теоретические достижения психолингвистики, когнитивной лингвистики и синергетики, к заявленной проблематике. На основании анализа экспериментальных данных и обобщения теоретических изысканий создается универсальная модель понимания рекламного текста, доминантой которого выступает формирование рекламного образа у потенциального потребителя. Обсуждаемые в монографии вопросы могут представлять интерес для широкого круга специалистов в области рекламы, психолингвистики, когнитивной лингвистики, психологии, а также для все тех, кто интересуется проблемой понимания.
Когнитивно-синергетическое моделирование
Посмотрите также...
Рекламное дело
Рассматриваются реклама в системе маркетинга, виды и средства распространения и психологические аспекты рекламы, а также организация рекламной деятельности. В книгу включен практикум. В нем представлены ситуационные задачи, тесты, деловая игра ......
Теория и практика рекламной деятельности
В книге рассмотрены важнейшие аспекты теории и практики рекламного дела применительно к условиям отечественного рынка. Пособие в сжатой, систематизированной форме содержит главные сведения о сущности и предназначении рекламы, участниках ......
Структура и язык рекламных текстов
В учебном пособии дается определение рекламы, рассматриваются ее целевое назначение и виды. На основе анализа большого фактического материала (более 500 текстов), который базируется на научных данных психофизиологического восприятия человеком ......
Рекламный менеджмент
Рассмотрены основные понятия, цели и задачи, функции рекламного менеджмента, дан анализ рекламного процесса и его структуры, разработаны основные положения планирования рекламной кампании, определены рекламные стратегии, рассмотрены подходы в ......
Подготовка рекламного и PR-текста. Учебное пособие
Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по курсу ПОДГОТОВКА РЕКЛАМНОГО И PR-ТЕКСТА. В книге представлены оригинальные источники, позволяющие студентам понять стилистические особенности PR-текстов, выработать навыки ......
Структура и язык рекламных текстов: учебное пособие
В учебном пособии дается определение рекламы, рассматриваются ее целевое назначение и виды. На основе анализа большого фактического материала (более 500 текстов), который базируется на научных данных психофизиологического восприятия человеком ......
Рекламное дело. Шпаргалка
Пособие содержит информативные ответы на вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине "Рекламное дело". Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, – все это делает ......
Информационно-психологические методы рекламной деятельности
В настоящем научном пособии обосновывается положение о том, что в последнее время рекламная деятельность становится всё более научным процессом. Указанная тенденция объяснима тем, что дальнейшее развитие экономики порождает всё большую ......
Рекламная деятельность
Рекламные технологии в средине XX века выступили подсистемой передовых и даже определяющих на данный момент маркетинговых технологий, по которым судят о степени развитости экономики, как на государственном уровне, так и на уровне компании. Они ......
Игровой аспект в текстах современной рекламной практики
В центре внимания автора - игровые приемы в текстах современной рекламной практики. Среди них: игровое словообразование, морфологические игры, игровая полисемия и другие. Работа будет полезна изучающим интегрированные маркетинговые коммуникации, ......
Рекламный продукт: проектирование, моделирование, оценка
Практикум №2 – четвертая книга УМК "Рекламный продукт: проектирование, моделирование, оценка". В книге представлено 45 тематических модулей с различными заданиями для индивидуальной и коллективной работы (всего – более 500 заданий). Среди ......
Словарь рекламных образов
Книга представляет собой попытку нестандартного анализа эффективности печатной рекламы. Вводится понятие "изобразительный элемент", дается оригинальный состав рекламных приемов. Впервые анализируются ассоциации людей на те или иные образы. ......