Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Мария Чернышова

Понимание рекламного текста

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847321668
Книгопечатная продукция
Объем: 152 стр.

Монография посвящена исследованию понимания рекламного текста потребителем как начального этапа рекламного воздействия. Сложная природа текстов рекламного жанра подразумевает применение комплексного междисциплинарного подхода, включающего теоретические достижения психолингвистики, когнитивной лингвистики и синергетики, к заявленной проблематике. На основании анализа экспериментальных данных и обобщения теоретических изысканий создается универсальная модель понимания рекламного текста, доминантой которого выступает формирование рекламного образа у потенциального потребителя. Обсуждаемые в монографии вопросы могут представлять интерес для широкого круга специалистов в области рекламы, психолингвистики, когнитивной лингвистики, психологии, а также для все тех, кто интересуется проблемой понимания.
Когнитивно-синергетическое моделирование

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