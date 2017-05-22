Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Татьяна Николаева

Современные виды денег и тенденции их развития

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783847310990
Книгопечатная продукция
Объем: 116 стр.

Работа посвящена актуальному вопросу- использованию новых видов денег в современной практике. В работе рассматривается история развития денег, даются понятия новых видов денег, денег кредитных, элетронных. Посдедние заслуживают особого внимания, так как являются наиболее перспективными. Рассматриваются риски при использовании элетронных денег и пути их минимизации. Логическим завершением работы является анализ основных направлений совершенствования денежных расчетов при использовании электронных денег.
Монография

Посмотрите также...

Коммерческие пространства. Новые тенденции

Коммерческие пространства. Новые тенденции

Есть те, кто определяет новые тенденции, и те, кто им следует. Первые пишут новые правила - остальные вынуждены соблюдать их. В серии "Коммерческие пространства. Лучшие проекты мира" представлены проекты тех, кто идет впереди. Это - инновации и ......

Современные тенденции мирового развития

Современные тенденции мирового развития

В монографии анализируются разнообразные тенденции развития современного мира. Особое внимание уделено закономерностям демографической эволюции Мир-Системы. Анализируются как угрозы перенаселения в некоторых зонах Третьего мира, так и проблемы ......

Корпоративная культура. Проблемы и тенденции развития в мире и в России

Корпоративная культура. Проблемы и тенденции развития в мире и в России

В данной книге представлены материалы научных статей и выступлений, посвященных исследованию корпоративной культуры и особенностей ее формирования в странах-участниках международного исследовательского проекта. Рассмотрены текущие особенности ......

Экономическая культура. Проблемы и тенденции развития

Экономическая культура. Проблемы и тенденции развития

В книге определяется сущность общей и экономической культур; раскрывается их взаимосвязь и роль экономической культуры в развитии общества. Рассматриваются вопросы методологии изучения экономической культуры. Особое внимание уделяется таким ......

Информационная система инновационного вуза: проблемы и тенденции развития

Информационная система инновационного вуза: проблемы и тенденции развития

Развитие инновационных учебных заведений неразрывно связано с внедрением информационных технологий как в учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность с целью повышения качества обучения, так и в административную составляющую ......

Тенденции и проблемы экономического развития России (начало)

Тенденции и проблемы экономического развития России (начало)

Несмотря на видимое благополучие формальных макроэкономических показателей, развитие России в последние годы наталкивается на серьезные барьеры, возникшие вследствие проводившейся экономической политики. Конкурентоспособность российской ......

Мировая экономика: тенденции развития. Учебное пособие

Мировая экономика: тенденции развития. Учебное пособие

Учебное пособие по курсу "Мировая экономика" включает семь разделов, в которых рассматриваются ключевые вопросы развития современного мирового хозяйства. В рамках предлагаемого пособия дается представление о сущности мировой экономики и ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
6 майских тезисов о креативности в рекламе6 майских тезисов о креативности в рекламе
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

23.05.2017 - 16:49
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация