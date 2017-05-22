Татьяна Николаева
Современные виды денег и тенденции их развития
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783847310990
Книгопечатная продукция
Объем: 116 стр.
Работа посвящена актуальному вопросу- использованию новых видов денег в современной практике. В работе рассматривается история развития денег, даются понятия новых видов денег, денег кредитных, элетронных. Посдедние заслуживают особого внимания, так как являются наиболее перспективными. Рассматриваются риски при использовании элетронных денег и пути их минимизации. Логическим завершением работы является анализ основных направлений совершенствования денежных расчетов при использовании электронных денег.
Монография
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