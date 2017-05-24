Елена Кондратьева
Теневые процессы: методология и теория исследования
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783847309239
Книгопечатная продукция
Объем: 188 стр.
Исследование посвящено рассмотрению природы и причин уникальных, но вполне реальных явлений - теневых процессов, методологии и инструментов их изучения. В работе рассмотрены основные теоретические подходы к анализу теневых процессов. Предпринята попытка раскрыть особенности оценки и измерения теневых процессов, методов изучения теневых процессов на микро-, национальном и глобальном уровнях. Издание адресовано экономистам, преподавателям, работникам правоохранительных органов, аспирантам, магистрантам и широкому кругу читателей. Автор книги – кандидат экономических наук, доцент Е.А. Кондратьева, опубликовавшая более 100 работ, среди которых: "Теневые процессы: экономические и финансовые аспекты в национальном и международном измерении" (2009), "Стратегии современного бизнеса" (2009), "Финансовые стратегии предприятия" (2011) и др.
Опыт системного подхода
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