Илья Акифьев und Борис Хрусталев
Формирование стратегии развития предприятий строительного комплекса
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846596890
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Объем: 184 стр.
Современная экономика, сохраняя вектор общей направленности развития, определяет новые условия для дальнейшего роста предприятий строительного комплекса. В силу усложнения хозяйственных задач, появления новых форм организации и методов управления, а также усиления значимости стратегического планирования предъявляются особые требования к изучению вопросов адаптации предприятий в современной экономической ситуации. При существующем сегодня жестком административно-территориальном делении в рамках муниципальных образований сложно достигнуть высокого уровня развития предприятий, опираясь лишь на собственные возможности и ресурсы. Необходимо найти рациональные варианты организации взаимодействия всех субъектов строительного комплекса, при которых предприятие может прочно утвердиться на рынке, сохранить конкурентоспособность, расширить объем работы. Для решения этих задач необходимо моделировать процесс принятия решения, обеспечивающего выбор рационального варианта стратегии развития. В настоящее время имеется широкий спектр традиционных и нетрадиционных стратегий развития строительного комплекса. Формирование стратегии развития предприятий строительного комплекса описано в этой книге.
Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук
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