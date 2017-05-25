Вадим Пашкус

Трансфертное ценообразование организации общественного сектора

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783846556535

Книгопечатная продукция

Объем: 120 стр.



В монографии дан анализ теорий и основных подходов к трансфертному ценообразованию в условиях глобальной экономики. Рассмотрены причины внутренней торговли в организации, эволюция концепции в 1950-е – 2000-е гг., роли трансфертного ценообразования в новой парадигме управления бизнес-процессами организации, бухгалтерский и бихейвористкий подходы к трансфертному ценообразованию, а так же достоинства и недостатки популярных моделей установления трансфертных цен: моделей Экклеса, Спайсера, Эммануэль-Мехафди. Одним из ключевых вопросов работы является исследование трансфертного ценообразования в общественном секторе экономики. Показано, что трансфертные цены хорошо подходят для использования в такого рода организациях, в том числе и в России Особое внимание уделяется особенностям применения трансфертного ценообразования в общественном секторе экономики (на примере вузов). Показано, что применение механизмов трансфертного ценообразования позволит повысить управляемость подразделений, мотивацию персонала, повысить эффективность принятия решений.

Сущность, модели, практическое применение в сфере высшего образования



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