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Татьяна Смирнова und Евгения Зандер

Алюминиевая промышленность России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 г.
9783843309455
Книгопечатная продукция
Объем: 180 стр.

Особенностью российской алюминиевой промышленности является несбалансированность мощностей по переделам всего процесса производства алюминия от сырья до готовых изделий из "крылатого металла". В монографии проведен анализ одного из крупнейших отраслевых комплексов промышленности России – алюминиевой в сравнении с ведущими мировыми производителями. Дана оценка современного состояния мирового рынка сырья для алюминиевого производства. Исследованы проблемы сырьевой обеспеченности предприятий российской алюминиевой промышленности. Проведена оценка конкурентных позиций и перспектив развития российских продуцентов сырья для производства алюминия. Предложена методика оценки и выбора различных вариантов использования месторождений алюминийсодержащего сырья для принятия управленческих решений в направлении преодоления сырьевого дефицита алюминиевой промышленности России. Для руководителей и специалистов фирм, компаний и предприятий, а также научных сотрудников, аспирантов и студентов, интересующихся вопросами анализа и оценки управленческих решений на предприятиях, в отраслях и отраслевых комплексах.
Возможности преодоления сырьевого дефицита

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