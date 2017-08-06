Татьяна Смирнова und Евгения Зандер

Алюминиевая промышленность России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 г.

9783843309455

Книгопечатная продукция

Объем: 180 стр.



Особенностью российской алюминиевой промышленности является несбалансированность мощностей по переделам всего процесса производства алюминия от сырья до готовых изделий из "крылатого металла". В монографии проведен анализ одного из крупнейших отраслевых комплексов промышленности России – алюминиевой в сравнении с ведущими мировыми производителями. Дана оценка современного состояния мирового рынка сырья для алюминиевого производства. Исследованы проблемы сырьевой обеспеченности предприятий российской алюминиевой промышленности. Проведена оценка конкурентных позиций и перспектив развития российских продуцентов сырья для производства алюминия. Предложена методика оценки и выбора различных вариантов использования месторождений алюминийсодержащего сырья для принятия управленческих решений в направлении преодоления сырьевого дефицита алюминиевой промышленности России. Для руководителей и специалистов фирм, компаний и предприятий, а также научных сотрудников, аспирантов и студентов, интересующихся вопросами анализа и оценки управленческих решений на предприятиях, в отраслях и отраслевых комплексах.

Возможности преодоления сырьевого дефицита



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