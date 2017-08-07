Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Ирина Батина

Современные подходы к тарифному регулированию

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 г.
9783843304498
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.

Отрасли инфраструктуры являются естественными монополиями и традиционно подлежат государственному регулированию в большинстве стран. При этом в связи с развитием технологий, изобретений новых способов производства товаров и предоставления услуг происходит привлечение в эти отрасли частного капитала или частных управляющих компаний, замена административных инструментов регулирования рыночными стимулами.Разработка теоретико-методологических подходов регулирования рынка услуг ЖКХ как естественной монополии на основе институциональных соглашений, способствует обеспечению согласования интересов субъектов системы экономических и органи-зационных отношений и обоснования рациональной тарифной политики. Предложенные подходы к регулированию локальной естественной монополии позволяют достичь приоритетной цели - компромисса между экономической эффек-тивностью и социальной справедливостью.
Институциональные соглашения как форма регулирования естественной монополии в транзитивной экономике (на примере рынка жилищно-коммунальных услуг )

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