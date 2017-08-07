Егор Борисович Голованов

Экологизация общественного воспроизводства

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 г.

9783843304337

Книгопечатная продукция

Объем: 172 стр.



Учет взаимозависимости хозяйственной деятельности людей и состояния природы - явление для экономической науки относительно новое. Только во второй половине ХХ века под воздействием обострившихся эколого-экономических проблем экономисты стали уделять повышенное внимание исследованию связи процесса общественного воспроизводства с состоянием природной среды. Решение экологических проблем сегодня должно и предопределять, и быть одновременно результирующим итогом экономических и социальных преобразований в современном обществе. В этой связи особую значимость приобретают финансы, одно из предназначений которых - способствовать снижению воспроизводственной нагрузки на природу. Содержащиеся в работе теоретические понятия и выводы расширяют и дополняют научные представления об общественном воспроизводстве как процессе непрерывного взаимодействия экономики с природой, дают новые знания о финансах как факторе экологизации данного процесса. Полученные результаты могут быть полезны при разработке мероприятий по повышению экологической устойчивости производства в современных рыночных условиях.

Роль финансовых отношений и их значение



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