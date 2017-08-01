Валерий Бирюков
Детерминанты развития человеческого капитала Республики Казахстан
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659512988
Книгопечатная продукция
Объем: 68 стр.
В работе рассматриваются социально-экономические факторы формирования и развития человеческого капитала Республики Казахстан на современном этапе развития как созидательного и производительного ресурса, качество человеческого капитала как трудоактивной части населения Казахстана. Кроме того, автором предлагаются меры по совершенствованию и развитию человеческого капитала в качестве производительной и созидательной силы.