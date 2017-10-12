Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Игорь Жилкин

Информационная оценка предприятий

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846585337
Книгопечатная продукция
Объем: 376 стр.

В монографии представлены научные основы информационного обеспечения деятельности промышленных предприятий, проанализированы эволюция взглядов в экономической теории на оценку эффективности их работы и возможности использования рейтинговой оценки на основе информационных ресурсов. Особое внимание в работе уделено анализу конкретных предприятий при помощи Информационной карты региона. Полученные автором выводы позволяют говорить о необходимости формирования информационной рейтинговой системы оценки промышленных предприятий. В работе предложены направления совершенствования мониторинга предприятий на основе информационных ресурсов. Книга предназначена для студентов, аспирантов, научных и практических работников, а также всех, кто интересуется вопросами деятельности промышленных предприятий.
Монография

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