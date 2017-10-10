Глеб Борисович Клинов
Адаптивные методы управления потоками контейнерных грузов
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846549407
Книгопечатная продукция
Объем: 168 стр.
Для обеспечения конкурентоспособности на весьма жестком современном рынке услуг по доставке контейнерных грузов транспортно-логистическим операторам приходится расширять спектр вариантов доставки, анализируя разные комбинации маршрутов, транспортных средств, технологий складирования и перевалки. Очевидна проблема обеспечения в этих условиях эффективности управления поставками, осложняемая необходимостью полного учета клиентских предпочтений и формированием нового для рынка транспортно-логистических услуг вида конкуренции – конкуренции цепей поставок. Традиционные методы управления поставками контейнерных грузов в силу слабой аналитичности не в состоянии обеспечить требуемую в современных условиях оперативность принятия неочевидных, конкурентоспособных управленческих решений. Одним из путей разрешения данной проблемы является разработка адаптивных методов управления цепями поставок, в основе которых не традиционный функциональный, а процессный подход.
Cовершенствование методов управления потоками товаров в глобальных цепях поставок с контейнерным терминалом
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