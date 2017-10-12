Дмитрий Лосик
Перспективы развития производства удобрений в России
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846542507
Книгопечатная продукция
Объем: 152 стр.
Мировой рынок минеральных удобрений – один из немногих, где Россия занимает доминирующее положение. Продукция российских производителей представлена во всех основных сегментах рынка и находит сбыт во всех регионах мира. В настоящее время после исчерпания ресурсов восстановительного Россия постепенно теряет статус мирового лидера рынка. В связи с этим возникает вопрос о возможности и целесообразности лидерства, о способах его обеспечения или о наиболее эффективных стратегиях перехода на иные позиции в системе глобальных потоков удобрений. Основной целью исследования было выделение перспективных стратегических направлений развития отрасли, исходя из ее современного состояния, истории развития и баланса сил в международной конкуренции за рынки сбыта. В итоге представлены предложения по перспективной организации работы отрасли и дан общий прогноз ее развития. Целевой аудиторией книги являются представители отраслевых компаний, научные сотрудники, студенты и аспиранты, занимающиеся отраслевым анализом, а также все интересующиеся представленной тематикой.
Исследование современного состояния и перспектив отрасли в России в контексте развития мирового рынка
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