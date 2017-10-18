Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Елена Манюшко und Александр Бородин

Процессно-ориентированное бюджетирование в промышленной компании

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846540602
Книгопечатная продукция
Объем: 168 стр.

В монографии разработана методика формирования системы бюджетирования промышленных предприятий как инструмента внутрифирменного и стратегического планирования на основе реализации процессного подхода и распределения ответственности между владельцами процессов. Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и заключается в разработке методологии и методики процессно-ориентированного бюджетирования в компаниях, представленного как инструмент реализации стратегии, взаимосвязанный со сбалансированной системой показателей, а также обосновании соответствующей типологизации бюджетов, позволяющей реализовать такой подход. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, выводы и рекомендации изложенные в монографии ориентированы на использование металлургическими компаниями в процессе внедрения, а также совершенствования ранее реализованной системы бюджетирования. Разработанные подходы, модели и методы позволяют существенно повысить обоснованность управленческих решений, сократить затраты и сроки их подготовки.
Экономика промышленности

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