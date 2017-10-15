Сулайман Решиев
Стратегия развития макрорегиона
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846529973
Книгопечатная продукция
Объем: 540 стр.
В предлагаемой монографии выдвигается и обосновывается принципиально новый подход к формированию стратегии развития федерального округа (макрорегиона) России как единого целого. В случае с Югом России автор считает необходимым рассмотрение как единого целого обоих расположенных здесь федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского. В монографии показаны возможность и необходимость разработки единой стратегии социально-экономического развития данных макрорегионов, учитывающей интересы всех входящих в их состав территорий. Таким образом, весь Юг России рассматривается как единое социально-экономическое и географическое пространство, сопоставимое с другими федеральными округами РФ, и автор использует теоретико-методологические и практические подходы к определению оптимальной стратегии социально-экономического развития этого пространства и его территорий. Книга предназначена для студентов, аспирантов, научных работников, занимающихся проблемами региональной экономики, а также работников органов государственного управления.
Теоретические и практические подходы к региональной политике
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