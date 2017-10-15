Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Александр Малявко und Юлия Харчева

Современные учетные системы

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846528723
Книгопечатная продукция
Объем: 184 стр.

В процессе модернизации современных учетных систем возникают задачи, не свойственные методикам традиционного отечественного учета. К таким задачам можно отнести вопросы интеграции и обеспечения качества применяемых в коммерческой организации видов учета. Несмотря на актуальность указанной темы, в настоящее время наблюдается дефицит научно-практических разработок, раскрывающих на системном уровне данную проблематику. В книге уточнены внешние и внутренние факторы, инициирующие процессы развития учетных систем на современном этапе, выстраивается комплексная методическая модель учетной системы. Рассмотрены различные стороны интеграции видов учета, выстраивается система элементов метода интеграции, включающая принципы и общие требования. Уточняется понятие качества учета. Обоснованы прикладные методики интеграции видов учета в формате моделей структурных элементов и документированных процессов, а также типового профиля жизненного цикла интегрированной учетной системы. Книга может быть полезна для учетных работников коммерческих организаций, а также преподавателей вузов, студентов и аспирантов.
Интеграция и качество учетных систем

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