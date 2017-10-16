Александр Костин
Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845470702
Книгопечатная продукция
Объем: 172 стр.
Представлены результаты исследования автора, которые явились обобщением его консультационной практики (с 1998 по 2009 г.г.) в сфере стоимостного оценивания убытков правообладателей интеллектуальной собственности. Предложена экономическая категория "убытки правообладателей товарных знаков" как объект стоимостной оценки, позволяющая решать задачи по экономическому анализу и расчету убытков с помощью методологии профессиональной оценки. Разработан алгоритм и рекомендации по совершенствованию методик. Впервые предложена трехуровневая система профессиональных стандартов, правил и методик по оценке убытков правообладателей. Предложена классификация видов имущественного вреда и издержек, позволяющие минимизировать риски по управлению правами на товарные знаки, а также подготовить рекомендации по совершенствованию межгосударственного сотрудничества по противодействию распространения контрафактной продукции и по информационному обеспечению процесса оценки. Выводы и рекомендации исследования могут быть широко использованы при проведении судебных экспертиз, правообладателями товарных знаков, профессиональными оценщиками, сотрудниками правоохранительныхорганов и патентно-правовых фирм.
научно-методическое пособие
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