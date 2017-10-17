Лев Петров und Никита Акимкин
Формирование структуры активов
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845428345
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Объем: 204 стр.
В монографии рассматриваются закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН) - эффективные инструменты включения недвижимого имущества в инвестиционные процессы и в общую структуру экономических отношений. Предложена методика формирования структуры активов ЗПИФН. Выделены основные показатели эффективности размещения активов ЗПИФН. Приведена классификация видов активов закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. Представлена математическая модель формирования оптимальной структуры активов ЗПИФН с учетом законодательных ограничений. Проведен анализ рисков активов ЗПИФН. Выделены специфические и макроэкономические риски, влияющие на надежность размещения активов ЗПИФН. В качестве количественной меры специфического риска инвестиций активов ЗПИФН рассматривается средний ущерб. Предложен подход к количественной оценке макроэкономического риска, основанный на экспертных прогнозах доходности различных активов ЗПИФН в вероятных состояниях экономики. Сформулированы и решены однокритериальные и многокритериальные математические модели определения оптимальной структуры активов ЗПИФН с учетом рисков.
закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
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